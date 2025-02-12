بالحنان والرقة إبني بينك وبين إبنتك المراهقة جدار الثقة

التعبير عن الحب والاهتمام: احرصي على أن تعبري لابنتك عن مشاعر الحب والاهتمام. فهناك ارتباط قوي بين الصداقة والعاطفة، وتزداد الصداقة قوة عندما يشعر المراهق بأنه محبوب، وأنه ذو شخصية مرضية.

إستخدمي أسلوب العرض لا الفرض: عند توجيه النصح لابنتك لا ترفضي سلوكها بشكل مباشر. لكن اشرحي لها كل الجوانب الخاصة والأبعاد المتعلقة بهذا السلوك. وقومي سلوكها بشكل غير مباشر، نحو مشاهدة فيديو أو قراءة كتاب يتناول هذه السلوكيات.

المداعبة والمزاح والمشاركة في النشاطات السارة: فعلى الأم الانخراط في عالم ابنتها، تتعرف على اهتماماتها. كما تشاركها هذه الاهتمامات وتكسر الحدود بينهما.

استمعي لها وتجنبي الانتقاد والتوجيه بشكل مباشر: الفتاة تجد راحتها مع أصدقائها من الفتيات، لأنها تدرك أنهن لن ينتقدنها ويستمعون لها بسعادة. لذلك إن أرادت الأم أن تقترب من بنتها، فعليها أن تستمع لها دون أن توجه لها سهام النقد أو التوبيخ.

إتبعي قاعدة أربي ابنتي على أنها تحبني: لا على أنها تخاف مني، هذا هو مفتاح النجاح للعلاقة بين الأم وابنتها.

شاركي ابنتك بعض همومك ومشاكلك وخصوصياتك: واطلبي استشارتها في بعض الأمور التي تخص العائلة. حتى لا تشعر أن علاقتها بك من طرف واحد، ولكنها علاقة متبادلة. وحتى تشعر أن هناك ثقة متبادلة بينكما، كما أن ذلك يوسع من مداركها.

تعرفي على أصدقائها: واحرصي على أن تكون علاقتك بهن جيدة.

اخرجي معها بمفرديكما: واجلسي معها لساعات، تتحدثون ومن الممكن أن تتناولا الغذاء سويا. مما يجعلها تشعر بأنكما صديقتان حقاً.

الصداقة بينكما لا تعني إلغاء استقلاليتها: أو اقتحام خصوصيتها، ولكن اتركي الأمر لها تحدد ماذا تريد أن تخبرك به. وكلما تعمقت صداقتكما كلما كشفت لك عن أسرارها، وسمحت لك بمشاركتها حياتها الخاصة.