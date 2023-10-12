بالدعاء والتعاطف.. النجوم العرب يدعمون فلسطين

حرص عدد من نجوم الفن، على تحية الفلسطينيين بعد الأحداث الدائرة حالياً. وكتب كل منهما عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دعوات بصورة العلم الفلسطيني.

وكتبت سيرين عبد النور بوست مؤثر على منصة X “أيها المظلوم نم قرير العين فإن الله ناصرك ولو بعد حين. أيها الظالم لن تنام مرتاح البال وستظل لعنة الظلم تلاحقك إلى أن يشاء الله”.

وكتبت أصالة “فلسطين وطن نعشقه ننتمي إليه شعبه أهلنا وأحبّتنا نضمّهم لدعائنا كلّ ليلة وكلّ نهار يارب أهلنا في غزّه. في الأرض الجريحه بحاجة إليك كما نحن دائماً بحاجة إليك جرحكم جرحنا. والحقّ سينتصر والألم سينتهي ولايستمرّ ظلم ولنً يفوز ظالم”.

وكتب النجم المصري خالد النبوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا:” عاشت فلسطين بأهلها مقاومة وحرة. الدفاع عن فلسطين دفاع عن الأمة العربية من النيل إلى الفرات”.

وكتب النجم أحمد حلمي، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:” يارب احمى فلسطين. وانصرها واحفظ رجالها و أطفالها و نسائها و المسجد الأقصى”.

وشارك معتصم النهار، صورة طفلة فلسطينية تحمل العلم ودمية، وكتب “صبراً يا صغيرتي فوالله رفعتم رؤوس الأمة”.

وعلقت سلاف فواخرجي، أيضاً وكتبت “كيف للعين أن تنام وللقلب أن يهدأ، وفي غزة مافيها”.

وكتبت في تغريدة، “عن أي سلام عم نحكي؟؟ كلنا مندين العنف والاعتداء على المدنيين. بس للشعب الفلسطيني الحق إنه يحارب كرمال حرّيته ويدافع عن أرضه وكرامته من بعد ٧٠ سنة تهجير وعنف وقتل ودمار. السلام مستحيل من دون حرية وعدالة ومساواة!!”.



