بالدليل القاطع.. الفيفا تناقض نفسها وهذا مصير سلسلة الخضر التاريخية

وضعت الفيفا نفسها في موقف حرج، ومتناقض بخصوص سلسلة الخضر التاريخية، بعد منشورها الأخير على “فايسبوك”، والذي إعتبر بأن أشبال بلماضي لديهم 20 مباراة فقط دون هزيمة.

وتوضح الصورة أدناه، وجود خلل واضح لدى الفيفا، بخصوص إحتساب المباريات، بإعتبار أن الحساب الرسمي للفيفا، أعلن شهر أكتوبر الماضي، بأن الخضر وبعد فوزهم على النيجر في أكتوبر بسداسية، وصلوا لمباراتهم رقم الـ30 على التوالي دون خسارة.

وجاء هذا الإعتراف الرسمي من الإتحاد الدولي، ليؤكد بأن منشور اليوم لا أساس له، بإعتباره إحتسب مباراة للمحليين مع سلسلة المنتخب الأول، رغم عدم وجود أي علاقة بينهما.

وكتبت الفيفا في الثامن أكتوبر بعد الفوز أمام النيجر :”الجزائر دون هزيمة للمباراة الدولية الـ30، وهو ما يعتبر رقما قياسيا بالنسبة لمنتخب إفريقي”.

ويوضح هذا، بأن سلسلة أشبال بلماضي، لا تزال قائمة، وهذا رغم سعي بعض الأطراف لقطعها بشتى الطرق الممكنة