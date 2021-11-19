بالدليل.. حسابات المصريين خاطئة والخضر في أمان قبل اللقاء الفاصل

سيكون بمقدور الخضر، رسميا، لعب إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال بتشاكر، دون إنتظار موعد القرعة، مثلما روج له المصريون مؤخرا.

وتؤكد الصورة أدناه، بأن القانون واضح وصريح، بخصوص تنظيم الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، من خلال الإعتماد على تصنيف الفيفا لا غير.

وينص القانون المنظم للتصفيات، على أن المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى، تلاقي المنتخبات المصنفة من السادس للعاشر في مرحلة الحسم.

ويوضح ذات القانون، بأنه بعد تحديد التصنيف، فإن أصحاب المراكز الخمسة الأولى، ومن بينهم الجزائر، هم من سيستضيفون إيابا.

يذكر بأن المصريين، ومنذ الجولة الأخيرة لدور المجموعات، وهم يبحثون عبثا عن ثغرة لتفادي اللعب خارج ديارهم في المرحلة الفاصلة.