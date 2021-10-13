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بالدموع الكاتبة سلمى عنقر تستذكر شقيقها صانع النجوم محمد عنقر..خويا مداش حقو

بقلم قناة النهار
بالدموع الكاتبة سلمى عنقر تستذكر شقيقها صانع النجوم محمد عنقر..خويا مداش حقو
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بالدموع الكاتبة سلمى عنقر تستذكر شقيقها صانع النجوم محمد عنقر..خويا مداش حقو

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