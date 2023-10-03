بالذكاء الاصطناعي ..طلبة يطورون نظام جمع النفايات بجامعة باب الزوار

تمكن ثلاثة طلبة جزائريين من تطوير نظام يسمح بالكشف عن النفايات و جمعها، سيما منها العائمة، في الأوساط البحرية و ذلك بفضل الذكاء الإصطناعي.

و يقترح هذا المشروع الخاص بمؤسسة ناشئة تحت اسم “ليترفلو”. خدمة للكشف و جمع النفايات العائمة على مستوى المناطق المينائية. و كذا المسطحات المائية. مؤكدا ان هذا النظام يقترح كشفا لهذه للنفايات العائمة في الوقت الحقيقي عبر الكاميرات باستعمال الذكاء الإصطناعي.

و تم تطوير هذا المشروع من قبل احمد عينوش, طالب ماستر جيولوجيا بحرية و الهندسة الساحلية بكلية علوم الأرض و الجغرافيا و التهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا.بمشاركة طالبين اخرين من المدرسة الوطنية العليا للإعلام الالي و هما بلال اعراب و مروة رايان زحزام.

بالموازاة مع ذلك, فان هذا المشروع الذي يؤطره الأستاذ الباحث في جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا. الدكتور شوقي زروقي, يوفر تطبيقا مجانيا يسمح للمستعملين بالتبليغ عن كل النفايات العائمة.

مشيرا الى ان الصور الملتقطة سيتم تحديد موقعها الجغرافي تلقائيا عبر التطبيق. مما يسمح للجمهور بالمساهمة في الحفاظ على الساحل و الانظمة الايكولوجية المائية.

و الهدف الأساسي من هذا المشروع يتمثل في إيجاد “مرجع في السوق الجزائرية في مجال كشف النفايات العائمة و جمعها.عبر اقتراح خدمات ذات نوعية و فعالية في الحفاظ على البيئة البحرية”.

و قد تم تقديم هذا المشروع الموسوم ب “نظام ذكي لإزالة تلوث المياه السطحية و البحار ذات الاعماق المتوسطة”. من قبل صاحبه, احمد عينوش، يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا امام لجنة مناقشة المشاريع المبتكرة المندرجة في اطار القرار الوزاري 1275.