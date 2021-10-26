بالرغم من أنني مطلقة..أهلي يرفضون كل خاطب

أنا فتاة في الـ23 من عمري، بشهادة الكثيرين، أنا فتاة جميلة الشكل وجامعية، مررت بتجربة زواج فاشلة دامت ثلاثة أشهر، لم أستطع فيها أن أتمالك أعصابي. علما أن اقتراني به كان بعد مدة تعارف فاقت السنة، لكن الحمد لله فقد تجاوزت الخيبة ، وجدت عملا أحاول أن أكون ناجحة فيه، مشكلتي الآن هم أهلي، فقد تقد لي الكثير من الخطاب، لكن في كل مرة يجدون أهلا حجة ويرفون لأجلها،

صدقيني سيدتي، أنا أريد أن أكون عائلي مثل مثل الأخريات، وأتمنى أن تكون لي أسرة وأولاد ينادونني “ماما” لكن لا أفهم لماذا أهلي يرفضون فكرة ارتباطي.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك في صفحتنا، نتمنى أولا التوفيق من الله في الرد عليك بما يجلب السعادة على قلبك، لأنه واضح جدا أنك مستعجلة كثيرا في مسألة الزواج، وأنك تريد فقط الاقتران، ولا يهم مع من؟ وواضح أيضا أنك تشعرين بفشل التجربة السابق، وأنت في عجالة من أمرك لتجربة أخرى لتضميد جرحك وحالة الخذلان التي عشتها، ولتثبتي أيضا للمجتمع وأهلك أنك تستحقين أن تكوني زوجة،

حبيبتي إن أول ما أنصحك به هو ألا تنظري إلى نفسك نظرة دونية، فالطلاق ومهما كانت أسابه فقد وقع وانتهى، ولا يمكن في أي حالة من حالات الطلاق أن نلقي اللوم على طرف واحد، فاللذان يتخذان قرار الانفصال مسؤولان عنه، إلا في حالات شاذة، ولقب مطلقة لن ينقص من قيمتك.