بالرغم من إستفادته من الوقت البدل الضائع.. مدرب قطر ينتقد التحكيم!

إنتقد المدرب الإسباني للمنتخب القطري فيليكس سانشيز باس الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي أدار مباراة نصف النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره القطري.

وكان المنتخب القطري قد إستفاد من الوقت بدل الضائع الذي أضافه الحكم البولندي أين تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ90+7، قبل أن يتمكن الخضر من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90+17.

وأشار المدرب الإسباني إلى الوقت بدل الضائع الذي إحتسبه الحكم البولندي والذي وصل إلى 19 دقيقة كاملة حيث تحدث لقناة بي أن سبورت قائلا:

“إرتكبنا خطأ فاذح أثمر ركلة جزاء، أصابتنا خيبة امل بسبب الهدف الثاني، كما أن الحكم أضاف دقاىق عديدة، اعتقد أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم وليس لدي ما انتقدهم”.