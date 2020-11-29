بالرغم من الأحزان لا يزال قلبي مفعم بالحنان.. مطلق يتيم يبحث عمن تعيد لحياته معاني الحب الجميل

قد يتعرض الرجل في حياته إلى صدمات تجعله يتهاوى وتصبح قواه قاب قوسين أو أدنى، لكن دوما المتمسك بالعروة الوثقى يجب الأمل فيحل لطف الله جلّ وتعالى، حياتي كانت حزينة جدا.

تراكمت الأحزان على قلبي لدرجة لم يعد خافقي قادرا على التحمل، لأنني بكل بساطة لم أتحمل غدر البشر، فانا رجل تعرضت لطعنة في الظهر ممن قاسمتها عمري واخترتها شريكة حياتي، أصبحت أما لأولادي.

صدقوني إن قلت لكم أن الخيبة كانت موجعة وقاسية ولولا لطف الله لكنت فقد صوابي أو أقدمت على ما لا يحمد عقباه، ثقتي بالله كانت كبيرة والحمد لله.

فقد صليت ودعوته جل وعلا أن أكون في مستوى الابتلاء، فشكرته وحمدته متفائلا بأن الغد سيكون أفضل بإذن الله. لهذا اتصلت وأردت أن يكون لي فرصة من خلال هذه الصفحة أناشد الاستقرار من جديد.

فلكل مهتمة أقول: أنا شاب من إحدى ولايات الشرق الجزائري عمري 41 سنة، مطلق كما أسلفت الذكر وأولادي برعاية أمهم، توفي والداي والحمد لله تركا لي طيب الأثر وحسن الأخلاق والسمعة الحسنة، متقاعد من مؤسسة عمومية، ولي مسكن فسيح فهل من زوجة تعمره عليّ؟

أجل هذا أملي ومنتهى أمنيتي، أن أرتبط من جديد مع إنسانة متفهمة، أريدها من إحدى مناطق الشرق أو القبائل، سنها لا يتعدى 35 سنة، تكون مثقفة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت.

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