بالرغم من الإستيراد.. هذه أسباب بقاء أسعار السيارات مرتفعة

قال مدير الذكاء الإقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون. أن التأخر في استيراد السيارات يؤثر على السوق والأسعار.

وأشار عقون خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى. أن السلطات العمومية ستقدم حوصلة في غضون الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير. خاصة وأن التأخر في استيراد السيارات غير المقبول يؤثر مباشرة على استقرار سوق السيارات”.

وأكد ذات المتحدث، أن الطلب كبير اليوم على السيارات في الجزائر، في وقت يظل فيه العرض دون المستوى. وهو ما يفسر الأسعار التي يصفها المواطن بأنها مرتفعة.

وأوضح عقون في سياق متصل، بأن هذه الوضعية مؤقتة، لأن السلطات تعمل من أجل تخفيض الأسعار. عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز المنافسة بين الوكلاء.