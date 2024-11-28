بالرغم من تراجعه عالميا.. هذه أسعار الذهب في الجزائر

إرتفع سعر الذهب في الجزائر اليوم الخميس، وذلك رغم تراجع سعره عالميا في مستهل تعاملات جلسة الخميس. في ظل ارتفاع الدولار الأميركي.

وعادت أسعار الذهب العالمية للانخفاض في جلسة اليوم بعد ارتفاع على مدار تعاملات الأسبوع الجاري. مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة للتعرف إلى المسار المتوقع لسعر الفائدة الأميركية.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في الجزائر ليسجل 11.32 ألف دينار جزائري ما يعادل 85 دولارا أميركيا. خلال تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، مقابل 11.29 ألف دينار جزائري في ختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث ارتفع الغرام بقيمة 30 دينارًا.

ورغم ارتفاع سعر الذهب في الجزائر خلال تعاملات اليومين الماضيين، إلا أن السعر سجل انخفاضا مقارنة بتعاملات بداية الأسبوع. حيث كان سعر غرام الذهب عيار 24 يسجل 11.66 ألف دينار يوم السبت الماضي، ثم انخفض بقيمة 333 دينارًا ليصل إلى 11.32 ألف دينار في تعاملات اليوم.

تراجعت أسعار الذهب، عالميا اليوم الخميس، بضغط من ارتفاع الدولار وسط ترقب بيانات اقتصادية تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3ر0 بالمائة إلى 60ر2627 دولار للأوقية “الأونصة”. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5ر0 بالمائة إلى 2627 دولار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور