بالرغم من تراجع الإصابات بكورونا.. جونسون يدعو البريطانيين للبقاء بالمنازل

خاطب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البريطانيين من مقر الرئاسة، ودعاهم لمواصلة احترام إجراءات العزل.

ويأتي ذلك، في القوت الذي بدأ فيه منحنى الوباء في بريطانيا، بالإنخفاض.

وقال جونسون، إنه يتفهم نفاد صبر البريطانيين الذين يلازمون منازلهم منذ 23 مارس،

ووعد رئيس الوزراء البريطاني، المواطنين، باتخاذ قرارات في الأيام المقبلة حول تغيير الاجراءات المعتمدة لتتماشى مع أزمة طويلة

محذرا من أن العزل في الوقت الراهن ضروري، وهو مفروض حتى السابع من ماي مبدئيا.

وقال جونسون: “أعلم أن الأمر صعب، وأود إعطاء دفع للاقتصاد في أسرع وقت ممكن لكنني أرفض هدر جهود الشعب البريطاني وتضحياته والمجازفة بموجة جديدة من الإصابات”.