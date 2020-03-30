بالرغم من قرار “السيتي”.. “البياسجي” يُصر على التعاقد مع “محرز” !

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن ليوناردو المدير الرياضي لـ “باريس سان جيرمان” يصر على التعاقد مع “رياض محرز”.

وأكدت ذات المصادر، أن “ليوناردو” يعول على قرار الاتحاد الأوروبي بحرمان “السيتي” من المشاركة لموسمين في المنافسات الأوروبية.

ففي حالة رفض الطعن المقدم به من طرف “السيتي” إلى المحكمة الرياضية، فإن لاعبو السيتي سيغادرون لا محالة وهذا ما يتمناه “ليوناردو” للتعاقد مع النجم الجزائري.

كما أن “البياسجي” مستعد لدفع 80 مليون أورو لإقناع “السيتي” بالتخلي عن “رياض” بالرغم أن إدارة الفريق الإنجليزي أكدت أن “محرز” ليس للبيع.