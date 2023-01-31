بالسرعة الخامسة.. المُنتخب المحلي يتجاوز النيجر ويبلغ نهائي الشان

سحق المُنتخب الوطني للاعبين المحليين مُنتخب النيجر أمسية اليوم الثلاثاء ليبلغ النهائي لأول مرة في تاريخه.

وذلك في مواجهة الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين الجارية بالجزائر.

وانتهت موقعة ملعب المركب الرياضي ميلود هدفي بوهران بخماسية كاملة دون رد.

وسجل خماسية الخضر كل من أيوب عبد اللاوي، في الدقيقة الـ15، أيمن محيوص في مناسبتين في الدقيقتين الـ23 والـ34.

إضافة إلى لاعب مُنتخب النيجر، بورايما كاتاكوري، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ45، وسفيان بايزيد في الدقيقة الـ83.