بالصواريخ الموجهة.. حزب الله يستهدف دبابة ‏”ميركافا”

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، استهداف دبابة ‏ميركافا وآلية “نميرا”، عبر الصواريخ ‏الموجهة.

وذلك في موقع رويسات العلم، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، اين تما اصابتها بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى تدميرهما.‏

واستهدف “حزب الله”، في وقت سابق، التجهيزات التجسسية في موقع “مسكاف عام”، وأصابتها بصورة مباشرة.

وكانت المقاومة الاسلامية في لبنان، قد اعلنت استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط “مثلث الطيحات”، بالأسلحة الصاروخية، واستهدفت ‏الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع “بركة ريشا”، بالأسلحة الملائمة، مؤكّدة تحقيق إصابات مباشرة.