بالصواريخ الموجهة والمسيّرات.. حزب الله يستهدف مقر قيادة لجيش الإحتلال 

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، شن هجوم مركب بالصواريخ الموجّهة ‏والمسيّرات الانقضاضية.

وذلك على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في “عرب العرامشة” ‏في ما يسمّى “المركز الجماهيري”.

وحسب بيان حزب الله، فإن الهجوم نجح في تحقيق إصابة مباشرة، وأوقع الجنود الصهاينة بين ‏قتيل وجريح.

وشدّدت المقاومة اللبنانية، على أنّ هذا الهجوم يأتي دعما لغزّة ومقاومتها، وردا على اغتيال الاحتلال الصهيوني لعدد من المقاومين في بلدتي عين بعال والشهابية الجنوبيتين.

وحسب وسائل اعلام عبرية، فلقد تم سماع دوي انفجار ضخم في وحدة استيطانية في “عرب العرامشة”.كما كشفت عن وقوع 14 إصابة على الأقل في صفوف الجنود.

وأضافت نفس المصادر انه جرى استدعاء مروحية لجيش الإحتلال لنقل الجرحى، واصفةً الهجوم بالحادث القاسي وبأنّه أحد أخطر الحوادث منذ بدء الحرب.