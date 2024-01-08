بالصور: الجيش يتدخل لفتح الطرق جراء تساقط الثلوج بجبل الوحش في قسنطينة

تدخلت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري قسنطينة صبيحة اليوم لفتح الطرق والعديد من المسالك على مستوى بلدية جبل الوحش.

وحسب بيان وزارة الدفاع انه و “تبعا للتقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق الشمالية للوطن والمصحوبة بتساقط كثيف للثلوج.”

واضاف البيان أنه “تدخلت صباح اليوم مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري قسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة لفتح الطرق والعديد من المسالك على مستوى بلدية جبل الوحش.” والتي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج الأمر الذي أدى إلى غلق بعض الطرقات والمسالك” .

كما سخر الجيش الوطني الشعبي لهذه العملية الوسائل المناسبة سمحت بتسهيل حركة المرور وتقديم العون والمساعدة للمواطنين.