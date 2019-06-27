بالصورة.. أحلام تثير الجدل بإطلالة كما لم تروها من قبل!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة الإماراتية، أحلام، ظهرت فيها باطلالة جديدة، على غير عادتها.

وظهرت أحلام في الصورة، مرتدية فستانا قصيرا من قماشة الستان، والدانتيل الذي زيّن منطقتي الكتف والأرداف.

وقد نسقت أحلام على هذه الإطلالة، حذاء أنيق بكعب عريض ومرتفع، باللونين الأحمر والذهبي.

وأثارت هذه الصورة لأحلام، الجدل بين متابعيها، خصوصا وأنهم اعتادوا على رؤيتها، بفساتين طويلة، ونادرا ما تظهر بمثل هذه الإطلالات.

كما علق البعض، على وزن أحلام، وأنها استعادت الوزن الذي خسرته في الآونة الأخيرة.