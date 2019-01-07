بالصورة.. أحلام تنشر صورة لها من المستشفى تقلق محبيها

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستقرام من داخل المستشفى، مما أثار قلق محبيها.

وتهافتت التعليقات على صورة أحلام من طرف محبيها، متسائلين عن وضعها الصحي وتمنوا لها الشفاء العاجل.

وكانت الفنانة أحلام، قد نشرت تغريدة على تويتر، لمحت فيها عن مرضها قالت فيها:”اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر”.

وتابعت “اللهم اشفِ و عافي كل مريض يتألم، ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك”.

وأضافت: “يارب بك وحدك تطيب الخواطر وبك وحدك يتحقق الرجاء، اللهم إنا إستودعناك أموراً في خواطرنا، فاحفظها لنا يا الله وبارك لنا فيه”.