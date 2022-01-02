بالصورة.. أدهم نابلسي يؤم المصلين بعد اعتزال الغناء

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصوره ومقطع فيديو قصير للمطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي، وهو يؤم المصلين، من أحد المساجد في الأردن.

وتظهر الصورة المتداولة نابلسي بلحية ثقيلة عن المعتاد، ويؤم صلاة العشاء من داخل أحد المساجد في الأردن.

ولم يظهر مقطع الفيديو المتداول تلاوة أدهم للقرآن، حيث اقتصر على 11 ثانية، شهدت التكبير بصوت النابلسي.

وكان أدهم نابلسي قد أعلن عن اعتزاله الفن منذ فترة قصيرة، مما أثار جدلا كبيرا بين جمهوره.

ورد أدهم على الجدل المثار حول قراره اعتزال الفن، مؤكدا أنه ليس شيخا ليطلق فتوى تحريم الفن.

يذكر أن أدهم انتهى مؤخرا من محو أغنياته من حسابه على اليوتيوب، مؤكدا إنه خلال شهر من الآن سينجز محو كل أعماله الفنية.

كما أكد أدهم نابلسي أنه متعاقد بالفعل على بعض الأعمال ولكن لن يكملها بسبب قرار اعتزاله.

وتوجه أدهم نابلسي لجمهوره بالشكر بعد مساندته ودعمه عقب إعلان اعتزاله مؤخرًا، قائلًا: ف”رحتوني بالمساندة والدعم”.

ورد نابلسي على منتقدي اعتزاله الفن، وأوضح حقيقة تحريمه للفن، قائلًا: “حاولت أشرح كل اللي عندي بالفيديو. ولكن الكلام بيتاخد بأكثر من طريقة. ما حكيت كلمة حلال أو حرام أو شخص، وأنا كنت بحكي عن حالي وأنا مش شيخ يعني”.

وسبق أن أعلن الفنان الأردني اعتزاله الغناء نهائيا، وقدم السبب في فيديو نشره عبر كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. مشيرا إلى رغبته في التفرغ الكامل للعبادة.

وتلقى الفنان دعما من نجوم جيله رنا سماحة وسعد رمضان. وتمنى له متابعوه التوفيق في حياته الجديدة، بينما واجه بنفس الوقت حملة غضب اتهمته بتحريم الفن.

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