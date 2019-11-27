بالصورة.. أميرة ريا تشعل مواقع التواصل بكشفها عن وجه إبنها لأول مرة

كشفت “اليوتوبوز” الجزائرية أميرة ريا، عن وجه إبنها لأول مرة، بمناسبة الإحتفال بعيد ميلاده الأول، ونشرت صورة جمعتها معه عبر صفحتها على انستغرام.

وأرفقت أميرة ريا الصورة بالتعليق الآتي: “اللهم بارك ، كل عام وأنت بألف خير يا حبيب الماما والبابا، حليت حياتنا ربي يحفضك ويبارك فيك يا أحلى وأجمل هدية”.

وتفاجئ متابعو أميرة ريا، بكشفها عن صورة إبنها، بعد أن كانت ترفض ظهوره في مواقع التواصل، خوفا عليه من التعليقات السلبية والتنمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة إبن “أميرة ريا” والتي تملك أكثر من 3 ملايين متابع على صفحتها بانستغرام بقوة، في الساعات القليلة الماضية.

وتعتبر أميرة ريا من بين “اليوتوبوز” الأوائل في الجزائر، وحققت شهرة كبيرة عبر فيديوهاتها على مواقع التواصل، وقناتها على موقع الفيديوهات اليوتيوب.