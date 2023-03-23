بالصورة.. إبنة بيومي فؤاد تقتحم المسلسلات الرمضانية

تشارك إبنة نجم الكوميديا المصري بيومي فؤاد، لأول مرة، في عمل تلفزيوني، جمعها مع والدها، وسيعرض في الشهر الفضيل.

وستكون الطفلة جودي، حاضرة، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، والذي بدأ عرضه مساء اليوم على قناة النهار.

وتم تداول صورة لإبنة بيومي فؤاد من أحداث المسلسل، ولاحظ الجمهور أنها تشبه كثيرا والدها الفنان.

وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد، وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تمامًا عن الجزء الأول.

وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتي تظهر في الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف.