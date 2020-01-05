بالصورة.. إصابة نانسي عجرم في عملية السطو المسلح التي استهدفت منزلها

فن وثقافة
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بالصورة.. إصابة نانسي عجرم في عملية السطو المسلح التي استهدفت منزلها
بقلم نادية بن طاهر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تظهر فيها مصابة في رجلها، بعد تعرض منزلها للسرقة فجر اليوم.

وكشفت الوكالة اللبنانية للإعلام، عن تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة فجر اليوم الأربعاء، تصدى لها زوجها الدكتور فادي هشام، حيث قتل اللص الذي دخل للمنزل وكان مسلحا.

كما انتشرت صورة أخرى على مواقع التواصل، قيل أنها لجثة اللص الذي دخل المنزل.

وحسب ذات المصدر، دخل السارق وهو شاب سوري من مواليد 1989، فجر اليوم  وهو ملثم، إلى فيلا نانسي عجرم، بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي هاشم.

ليشهر السارق المسدس في وجه زوج نانسي عجرم، فحصل إطلاق نار بينهما، مما أدى لمقتل السارق على الفور.

وحضرت عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية إلى فيلا نانسي عجرم، مكان وقوع إطلاق النار، وفتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث في الفيلا.

نانسي عجرم


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