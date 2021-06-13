بالصورة.. إليسا تُفاجئ جمهورها بتغير ملامحها تماما!

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بظهورها بملامح متغيرة تماما، حيث نشرت صورة حديثة لها على صفحتها بانستغرام.وفاجأت الفنانة جمهورها بظهورها بشكل جديد.

وغابت النجمة اللبنانية منذ فترة عن الأضواء، وكانت تكتفي بنشر صور قديمة لها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي.لتعود إليسا بعد الغياب، بملامح متغيرة، حيث ظهرت شفاهها وأنفها بشكل مختلف.ورافقت إليسا الصورة بتعليق جاء فيه: “أعد الأيام المتبقية للغناء للجمهور السعودي”.

هذا، وتشارك إليسا مع وائل كافوري في حفل غنائي يوم الخميس المقبل افي العاصمة السعودية الرياض.كما تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق يوم 26 جوان الجاري.