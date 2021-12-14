بالصورة.. الإعلامية علا الفارس تدخل القفص الذهبي وهذه جنسية العريس

أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس، أمس الإثنين، زفافها على شاب بريطاني من أصول عربية.

وكتبت علا الفارس في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر: “تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من أصول عربية اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة”.

ونشرت الإعلامية الأردنية، الصورة الأولى لها، مرتدية فستان الزفاف الأبيض، عبر حسابها في إنستغرام.

وعلّقت الفارس على الصورة قائلة: “حان الوقت لتكوين أسرة”. وتفاعل زملاء ومتابعي الإعلامية مع المنشور والذين دموا لها التهاني عبر التعليقات.

وحسب وسائل إعلام محلية، أقيم حفل زفاف الفارس، بالعاصمة الأردنية، عمان، مساء يوم الأحد الماضي، بحضور عائلتها وعدد محدود من الأصدقاء.

وفرضت الفارس سرية تامة على زواجها، إذ لم تُعلن من قبل أنها مقبلة على الزواج، كما لم يتم نشر صور أو مقاطع فيديو من حفل الزفاف.

وحسب صحف أردنية، فقد أقدمت الفارس على مصادرة هواتف الحضور، قبل دخول قاعة حفل الزفاف الذي عقد في أحد الفنادق الفاخرة في عمّان.

وحرصت الفارس، على عدم تسريب أي صورة لإطلالتها أو مقاطع فيديو لحفلها، أو لمحات عن عريسها.

وكان من أبرز الإعلاميين الذين قدموا لها التهاني، الإعلامي اللبناني نيشان، والإعلامي هيثم أبو صالح.

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