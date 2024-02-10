بالصورة.. الظهور الأول لحفيدة أصالة

نشرت شام الذهبي، إبنه النجمة السورية أصالة، صورة تجمعها بمولودتها جيهان، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ويعد هذا الظهور الأول للمولودة الجديدة، حيث نشرت شام الذهبي صورة من جلسة تصوير قامت بها مع إبنتها جيهان. وعلقت عليها قائلة: “أنا ماما”.

وظهرت شام بملامح طبيعية بدون ماكياج، وهي تحضن إبنتها جيهان التي قامت بتسميتها على إسم حماتها.

وعلقت إحدى المتابعات: “تشبه أصالة “، بينما جاءت الكثير من التعليقات التي تدعو لها بالبركة في مولودتها الجديدة.

وكانت أصالة قد احتفلت بقدوم حفيدتها الأولى من إبنتها شام، وكتبت على صفحتها بانستغرام: “الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال إبنة روحي شام”.