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بالصورة.. الفنانة الجزائرية شهرزاد كراشني تدخل القفص الذهبي

فن وثقافة
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بالصورة.. الفنانة الجزائرية شهرزاد كراشني تدخل القفص الذهبي
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت الفنانة الجزائرية الشابة، شهرزاد كراشني، أمس الثلاثاء، عن دخولها القفص الذهبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع “الأنستغرام”.

ونشرت بطلة المسلسل الجزائري الشهير “الخاوة”، صورة لها بفستان الزفاف، وكتبت: ” في يوم 9 سبتمبر 2019.. جا يديني”.

وتفاعل متابعو الفنانة الجزائرية مع الخبر، وقدموا لها التبريكات، متمنين لها حياة  سعيدة.

كما قدم التهاني لشهرزاد كراشني، أصدقائها الفنانين الجزائريين، وعلى رأسهم النجمة الجزائرية وبطلة مسلسل “مشاعر”، سارة لعلامة، والإعلامية الجزائرية المتألقة، فرح ياسمين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698424

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