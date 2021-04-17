بالصورة.. النجمة التركية المعروفة بـ”السلطانة هيام” تكشف عن وجه رضيعتها

كشفت الفنانة التركية مريم أوزرلي، والمعروفة في الوطن العربي بـ”السلطانة هيام”، عن وجه رضيعتها “لي لي” لأول مرة.

ونشرت النجمة، صورة جمعتها مع طفلتيها، على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام.

ورُزقت أوزرلي بطفلتها الثانية، قبل عام وثلاثة أشهر.

وكانت السلطانة هيام، قد عبرت عن سعادتها بقدوم طفلتها الثانية وكتبت: “سعيدة جدا بالترحيب بكِ في عائلتنا، نحن سعداء ومحظوظون لأنك انضميتي لنا”.

وأنجبت مريم أوزرلي طفلتها الأولى “لارا” في عام 2014.

وغابت مريم أوزرلي عن الشاشات منذ فترة طويلة، وكان آخر الأعمال المعروضة لها عربيا مسلسل “ملكة الليل”.