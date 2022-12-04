بالصورة.. بريانكا شوبرا تكشف ملامح طفلتها

نشرت نجمة بوليوود الهندية بريانكا شوبرا مجموعة صور جديدة لابنتها الوحيدة مالتي مع زوجها نيك جوناس، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام.

ولم تشارك الفنانة الهندية صور ابنتها منذ ولادتها بوجهها حيث تحرص دائماً على أن تخفى ملامحها.

لكن الرضيعة، ظهرت في الصور الأخيرة مغطاة بقبعة من الصوف ولم يظهر من وجهها سوى فمها الصغير.

وكانت الطفلة مالتي نائمة في الكرسي الخاص بالأطفال داخل سيارة بريانكا. وحاولت الأخيرة إخفاء ملامح فتاتها خوفاً من اختراق الصحافة خصوصية عائلتها.

وعلقت شوبرا على الصور وقالت: “أنا أقصد” وأضافت مع تعليقها قلوباً حمراء.

وتزوجت بريانكا شوبرا من المغني الأمريكي نيك جوناس، وأنجب الثنائي الطفلة مالتي من خلال أم بديلة وذلك في جانفي 2022.

وعبر نيك جوناس عن حبه لفتاته الصغيرة وقال إنها غيرت حياته بالكامل كما أن أسلوب حياته هو وبريانكا تغير بعد قدومها.

واحتفلت بريانكا وزوجها جوناس بعيد زواجهما الرابع عبر حسابها على موقع انستغرام.

وشاركت بريانكا هذه المناسبة السعيدة على حسابها ونشرت صورة لها مع زوجها وهما يرقصان وكانت ترتدي فيه فستاناً أحمر.

وعلقت على الصور وقالت: “جِدِي لنفسك شاباً يستطيع أن يذكرك كل يوم بأنك محبوبة ذكرى زواج سعيد”.

كما شارك نيك جوناس على حسابه صورتين لهما للاحتفال بعيد زواجهما وعلق على الصورة وقال:”لا أصدق كيف مر 4 أعوام على زواجنا! ذكرى زواج سعيد”.

وتزوج الثنائي في الأول من شهر ديسمبر في عام 2018.