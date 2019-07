بالصورة.. بشرى عقبي غاضبة وترد على منتقدي صورتها مع نجم مغربي

View this post on Instagram

تم حذف اكتر من 200 شخص من الطفليين و الناقصين. هدي صفحة درتها للناس لي يحبوني ❤ و يشبهولي..انا مستعدة نخليها عشرين متابع !!! كي يكونو مربيين و محترمين و يعرفو حدودهم و ما يتجاوزوهاش..يسواو عندي مليون متابع 💪💪💪💪 انا امرأة، أم و عاقلة بالغة مسؤولة عن تصرفاتي مارانيش محتاجة اي مخلوق باه يعسني أو يعلمني أو حتى يخلي حياتو و يجي يعيش حياتي .. انا انسانة جد مثقفة و واعية و أخلاقي لا يعلى عليها و لا غبار على تصرفاتي. نتصور مع من نحب و ندير واش نلقاه مناسب في حياتي….تي معناها ديالي 😘 نهار قلت مانتصورش مع الشباب، ،انا عارفة واش قصدت و الناس الفاهمة ،فهمت و عرفت ،، الناس المريضة 🤔🤔🤔🤔 مكانها ماشي في حسابي اسمحولي فالأخير لي يحبني و يحب الفن ديالي و يحترمني مرحبا بيه و نكبر و نفخر بحبو ❤،، و لي حاب يخلي حياتو و يجي يعيش معايا حياتي..مرحبا تاني بصح الملاحظات و التعاليق و النقد الغير البناء يحظر صاحبه، لي حب يهدر بإسم الدين(الدين معاملة) و رانا نشوفو بلي هاد العباد بعاد كل البعد عليه 🙄🙄🙄 و كاين رب واحد لا اله الا هو، ،لي يحاسب و ايلا من باب التربية فهم لا يملكون منها ذرة .و ما تقدرش تجي تربي و انت اصلا ناقص تربية و شكرا