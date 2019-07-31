بالصورة.. بشرى عقبي غاضبة وترد على منتقدي صورتها مع نجم مغربي

حذفت الممثلة الجزائرية، “بشرى عقبي”، أكثر من 200 متابعا لها، على صفحتها الرسمية بموقع “الأنستغرام”، بعد موجة الإنتقادات، التي تعرضت لها، بسبب صورة لها، مع النجم المغربي، “زهير بهاوي”.

وتلقت الفنانة الجزائرية الشابة، العديد من التعليقات السلبية، بعدما نشرت صورة عفوية لها، مع النجم المغربي، “زهير بهاوي”، والذي حل بالجزائر، من أجل إحياء حفلات غنائية.

مما أثار غضب الفنانة، والتي ردت على ذلك الهجوم بمنشور لها على صفحتها بالأنستغرام، كتبت فيه: “أنا مستعدة أن أترك 20 متابعا في صفحتي، على شرط أن يكونوا محترمين ولا يتجاوزوا حدودهم”.

وتابعت الفنانة:” انا امرأة، أم و عاقلة بالغة مسؤولة عن تصرفاتي، وأنا إنسانة جد مثقفة و واعية و أخلاقي لا يعلى عليها و لا غبار على تصرفاتي”.

وأضافت الفنانة: “نهار قلت مانتصورش مع الشباب، أنا عارفة واش قصدت والناس الفاهمة فهمت وعرفت”.

وختمت بشرى عقبي: “فالأخير لي يحبني و يحب الفن ديالي و يحترمني، مرحبا بيه و نكبر و نفخر بحبو”.

وتألقت الفنانة الجزائرية، “بشرى عقبي”، في العديد من المسلسلات الدرامية الجزائرية، وخصوصا في السلسة الفكاهية “جمعي فاميلي”، مع الفنان الجزائري القدير، “صالح أوقروت”، والتي عرفت نجاحا كبيرا.