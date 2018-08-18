بالصورة.. بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها

تداولت وسائل إعلام نمساوية اليوم السبت، صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرقص رفقة وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل في حفل زفافها.

وانتشر فيديو يظهر الرئيس بوتين يرقص مع مع الوزيرة العروس، وبعد ذلك ودع العروسين بحرارة قبل أن يغادر حفل الزفاف.

وأعلن مجلس الوزراء الألماني قبل قدوم بوتين إلى ألمانيا، أن الجانبين الروسي والألماني سيناقشان الوضع في أوكرانيا،

وسبل تسوية الأزمة السورية، كما سيتطرقان لمواضيع اقتصادية تخص البلدين.

ومن المنتظر أن يدلي الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية بتصريحات أمام الصحفيين قبيل البدء بالمحادثات الثنائية.