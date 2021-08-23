بالصورة.. جنى مقداد تتعرض للتنمر بسبب إطلالتها في زفاف أخيها

تعرضت نجمة قناة طيور الجنة، جنى مقداد، للتنمر من قبل بعض المتابعين، بسبب إطلالتها في حفل زفاف أخيها الوليد مقداد والذي أقيم الخميس الماضي في الأردن.

وظهرت جنى مقداد في الحفل وهي ترتدي فستان سهرة طويل باللون البنفسجي الفاتح وتعتمد تسريحة شعر بسيطة مع وضعها لمساحيق التجميل.

وعلقت إحدى المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي على صورة جنى من حفل زفاف أخيها قائلة: “خالتي جنى”.

كما سخر العديد من المتابعين على اطلالة جنى معتبرين أنها أصبحت تظهر في سن كبيرة عن عمرها.

وأثارت السخرية على جنى ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجموا بعض المتنمرين ومن اساء في تعليقاته على الطفلة.

واحتفل الوليد مقداد، نجم طيور الجنة، بزفافه على قريبته نور غسان، يوم الخميس الماضي في حفل أقيم بالأردن.

وتحظى عائلة خالد مقداد، بشعبية كبيرة في الوطن العربي بسبب قناة طيور الجنة والتي حققت منذ انطلاقتها سنة 2008 قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث تعتمد القناة على الأغاني الخاصة بالأطفال.

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