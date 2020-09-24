بالصورة.. جيجي حديد ترزق بطفلتها الأولى

وضعت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد طفلتها الأولى، نهاية هذا الأسبوع.

ونشرت حديد، صورة ليد مولودتها على صفحتها بانستغرام وكتبت: ” انضمت إبنتنا إلينا في نهاية هذا الأسبوع، وقد غيرت عالمنا بالفعل”.

كما نشر والد الطفلة، المغني الشهير مالك زين، صورة على موقع انستغرام وهو يمسك بيد رضيعته، وكتب: “الحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي”.

وأضاف زين، أن جيجي حديد والمولودة، بصحة جيدة.

وكانت جيجي حديد، قد أعلنت في شهر أفريل الماضي نبأ حملها في طفلها الأول.