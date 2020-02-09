بالصورة.. خطوبة نجم طيور الجنة تفاجئ الجمهور

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية في اليومين الأخيرين، بخبر خطوبة نجم قناة طيور الجنة، الوليد مقداد.

وإحتفل نجم قناة طيور الجنة، الوليد مقداد، الإبن الأكبر لمالك القناة خالد مقداد، مساء أول أمس الجمعة، بحفل خطوبته، وسط الأهل والأحباب.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، خاصة أن الوليد عُرف في فترة طفولته من خلال أغانيه التي قدمها مع شقيقه، وعبروا عن صدمتهم بوصول الوليد إلى سن الزواج، وهو محفور بذاكرتهم كطفل صغير.

ونشر المعتصم بالله مقداد، عبر صفحته على انستغرام، صورة مع شقيقه من حفل الخطوبة وكتب: “أخوي وحبيبي وأسطورتي، لحد الآن مو متخيل أنك كبرت وخطبت”.

مضيفا: “كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض، ودايما أنت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح، وطول عمرك بتتمنالي الخير أكتر من حالك..”.

وأورد المعتصم بالله مقداد: “ما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه، بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد، بس أكيد أنت ما أخترت هذا الطريق إلا وأنت متأكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته”.

وأردف: “بحكيلك الله يوفقك بحياتك، ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي”

ويعد الوليد أكبر أبناء خالد مقداد مؤسس وصاحب فكرة قناة طيور الجنة المتخصصة للأطفال، والتي انطلقت عام 2008.