بالصورة.. داليا شيح غاضبة وترد بقوة على منتقدي ثوب زفافها

خرجت الفنانة الجزائرية الشابة “داليا شيح”، عن صمتها، وردت على منتقدي ثوب زفافها، بعد أن أعلنت أمس السبت، عن دخولها القفص الذهبي، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت النجمة الجزائرية الشابة، اليوم الأحد، صورة لها من حفل زفافها، على حسابها بالانستغرام.

وتلقت داليا شيح العديد من التعليقات السلبية، بخصوص اختيارها لثوب الزفاف.

وهذا ما جعل الفنانة، تخرج عن صمتها وترد على المنتقدين، عبر خاصية الستوري على حسابها بالأنستغرام، وكتبت: “اختيار ثوب الزفاف لا يكون من أجل ارضاء الآخرين، بل هو اختيار شخصي، وأهم شيئ، هو أنه قد كان أجمل يوم في حياتي”.

وتابعت المغنية الجزائرية الشابة: “من المؤسف أن أرى هذه التعليقات، لا يوجد ثوب زفاف جميل، أو ليس جميل، الأهم هو الشخص الذي يرتديه”.

وأعلنت داليا شيح “21 سنة”، أمس السبت، عن دخولها القفص الذهبي، عبر حسابها على “الأنستغرام”، وتلقت العديد من التبريكات، من الوجوه الفنية الجزائرية، ومن جمهورها.