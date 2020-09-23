بالصورة.. رامز جلال يكشف عن بوستر مرعب لفيلمه الجديد

نشر الفنان رامز جلال، البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد “أحمد نوتردام”، على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد الفنان المصري، عرض مسلسله خلال الشهور المقبلة من العام 2020.

واستعار رامز المقولة الشهيرة لهند صبري في فيلم “الفيل الأزرق2” وهي “لا تخافوا” واستبدل كلمة هزروا بدلا من احذروا.

وعلق رامز جلال على البوستر قائلا: “فيلم أحمد نوتردام قريبا لا تخافوا، ولكن هزروا!! وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وانتهى النجم رامز جلال، مؤخرًا، من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم مخرج الفيلم حاليا، بعمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا للعرض.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي خفيف، حول صحفي شاب يتعرض للعديد من المواقف المحرجة بسبب نحافته مما يجعله يلجأ إلى طبيبة لمساعدته للعلاج من النحافة، ويتورط في قضية قتل ويحاول الخروج منها.