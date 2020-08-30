بالصورة.. شمسو فريكلان يرزق بمولود جديد وهذا إسمه
إزدان فراش الفنان الجزائري “شمسو فريكلان”، بمولود جديد، أسماه “إلياس”، حسب ما كشف عنه على صفحته بأنستغرام.
ونشر صاحب رائعة “قوليلي علاش”، صورة للمولود على صفحته بأنستغرام وكتب: “مرحبا بك يا أميري إلياس.. الحمد لله”.
هذا وعرفت الأغاني الأخيرة التي طرحها شمسو فريكلان نجاحا كبيرا، على غرار أغنية “قوليلي علاش”، وأغنية “موجات البابور” التي جمعته مع الرابر الجزائري “ديدين”.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=878278
-
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، من تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشمالية.
وجاء في تنبيه المصلحة من المستوى الأول أن الولايات المعنية هي كل من…
-
تم تنصيب الشباك الموحد على مستوى تعاونيةالحبوب والبقول الجافة بميلة.
تحضيرا لحملة الحرث والبذر 2020-2021 ، وتبعا لتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، اشرف مدير المصالح…
-
اصيب، ثلاثة أشخاص من بينهم رضيع، اليوم الاحد، اثر انحراف سيارة في ولاية الشلف.
وجاء في بيان الحماية المدنية ان الحادث وقع في الطريق الوطني رقم…
التعليقات (0)