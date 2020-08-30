بالصورة.. شمسو فريكلان يرزق بمولود جديد وهذا إسمه

فن وثقافة
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بالصورة.. شمسو فريكلان يرزق بمولود جديد وهذا إسمه
بقلم نادية بن طاهر

إزدان فراش الفنان الجزائري “شمسو فريكلان”، بمولود جديد، أسماه “إلياس”، حسب ما كشف عنه على صفحته بأنستغرام.

ونشر صاحب رائعة “قوليلي علاش”، صورة للمولود على صفحته بأنستغرام وكتب: “مرحبا بك يا أميري إلياس.. الحمد لله”.

هذا وعرفت الأغاني الأخيرة التي طرحها شمسو فريكلان نجاحا كبيرا، على غرار أغنية “قوليلي علاش”، وأغنية “موجات البابور” التي جمعته مع الرابر الجزائري “ديدين”.

إبن شمسو فريكلان

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27/08/2020 Bienvenue mon prince #ilyas ❤ #الحمدلله ❤

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