بالصورة.. عروس تتوفى بنوبة قلبية في مراسم الزفاف فتحل أختها محلها!!

في حادثة غريبة بالهند، تم استبدال عروس بعد وفاتها بنوبة قلبية أثناء مراسم الزفاف، بأختها الصغيرة. والمفارقة إن العروس كانت متوفية في غرفة، بينما يتم عقد قران شقيقتها مع خطيبها في الغرفة المجاورة.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن خدمة الأخبار الهندية الآسيوية “IANS”، فقد انهارت عروس وتوفيت في بداية حفل زفافها في الهند.ليتزوج العريس من أختها الصغرى بدلا منها.

وتم عقد الزفاف، يوم الخميس الماضي، في مدينة إيتاواه بولاية أوتار براديش.وتوفيت العروس، والتي تُدعى “سوربي”، بنوبة قلبية أثناء تبادل أكاليل الزهور التقليدية مع عريسها مانجيش كومار.

ليتم استدعاء طبيب من قرية سامسبورا بعد انهيار العروس على خشبة الحفل، لكنه لم يتمكن من إنقاذها وأعلن عن وفاتها، وقررت العائلتان استبدالها بشقيقتها الصغرى والتي تدعى “نيشا”.

وقالت شقيقة سوربي: “لم نكن نعرف ماذا نفعل في هذا الوضع”.مضيفة: “جلست العائلتان معا واقترح أحدهم أن تتزوج أختي الصغرى نيشا من العريس”.وتابعت شقيقة العروس: “ناقش الأهالي الأمر واتفقا، لقد كان موقفا غريبا حيث تم حفل زفاف أختي الصغرى بينما كانت جثة أختي الأخرى ملقاة في غرفة مجاورة”.

وحسب ذات المصادر، أقامت الأسرة حفل الزفاف وسط مشاعر مختلطة بين الفرحة والحزن، ليتم بعدها إقامة الطقوس الأخيرة للعروس المتوفاة.