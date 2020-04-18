بالصورة.. عقد قران النجمة المصرية ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

تم أمس الجمعة، حفل قران الفنانة المصرية الشابة ياسمين صبري، على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في أجواء عائلية.

واكتفى العريسان بحضور عائلي بسيط من أفراد العائلتين، حضرته أفراد عائلة ياسمين صبري وإخوتها، وحضره عائلة أبو هشيمة.

وفور إعلان ياسمين صبري عقد قرانها على صفحتها باتنستغرام، تلقت العديد من التهاني من أصدقائها وزملائها الفنانين خاصة من مسلسلها الجديد “فرصة تانية”.

وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلي حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره في المقربين عائلياً من العروسين، مراعاة للتدابير الوقاية بسبب كورونا.

وجرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير متكلفة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعي الفن والأعمال.