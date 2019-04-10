بالصورة.. علماء فلك ينشرون أول صورة في التاريخ لـ”الثقب الأسود”

حقق فريق دولي، اليوم الأربعاء، إنجازا كبيرا في مجال الفيزياء الفلكية، وذلك بالتقاط أول صورة في التاريخ، لـ”الثقب الأسود”.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، تم التقاط هذه الصورة، باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب.

ويسمح هذا الانجاز، بفهم أفضل لهذه “الوحوش السماوية”، التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة، لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.

واجري هذا البحث في إطار مشروع “إيفنت هورايزون تليسكوب”، وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012، في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود.

وذلك عن طريق استخدام، شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب، المتمركزة على الأرض.

ولم تظهر الصورة الملتقطة ملامح الثقب الأسود بشكل واضح، وأظهرت دائرة برتقالية مشعة، وسطها فتحة سوداء.

وتمت إذاعة الخبر بشكل متزامن، في مؤتمرات صحفية، في واشنطن وبروكسل وسانتياغو وشنغهاي وتايبه وطوكيو.

ويبلغ محيط الثقب 40 مليار كم، أي 3 ملايين ضعف محيط كوكب الأرض، وفقا لموقع “بي بي سي”.