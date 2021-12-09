بالصورة.. فنانة مصرية تثير الجدل بسبب ملابسها أثناء الصلاة

تعرضت الفنانة المصرية، علا رشدي، لهجوم كبير، على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب صورة جديدة لها رفقة إبنها يأديان الصلاة.

ولفت إنتباه المتابعين، في هذه الصورة أن علا رشدى ورغم إلتزامها بالحجاب أثناء الصلاة إلا أنها كانت ترتدى “بيجامة” هي وإبنها. وما أثار سخط الجمهور هو أن البيجامة عليها “سانتا كلوز” الخاصة بالكريسماس.

كما عبرت مجموعة أخرى من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن غضبها وإنقتدت الممثلة المصرية على إرتدائها لسروال أثناء الصلاة. بدلا من إرتدائها بالطقم الخاص بالصلاة، أن ملابس ملائمة.

وتعرضت الفنانة المصرية لإنتقاذات لاذعة من قبل محبيها ورواد الفايسبوك، وإنهالت عليها التعليقات بين المؤيدين والمعارضين، بسبب تأديتها الصلاة بهذه الثياب.

كما إعتبر بعض محبيها أن هذا الأمر عادي والمهم أنها ترتدي ثياب مستورة وغير فاضحة لتأدية الصلاة، وإنهالت عليها التعليقات بين المؤيدين والمعارضين.

ويذكر أن آخر أعمال علا رشدى، هو فيلم “ثانية واحدة” الذى عرض بالسينمات المصرية مؤخرا.

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شيرين بوتلة.. جزائرية تثير الجدل بسبب فيلم على Netflix

أثارت الفنانة الجزائرية شيرين بوتلة، جدلا في الجزائر ومواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها في مشاهد جريئة في الفيلم الفرنسي Christmas Flow. كما انقسم الآراء بين نشطاء ورواد الفضاء الافتراضي، بين مستنكر ومؤيد بحكم أنها حرة في أفعالها.

وتجمع الممثلة بوتلة، في الفيلم الفرنسي المعروض على شبكة “نيتفليكس”، مشاهد جريئة مع البطل ماريون سيكلان. كما يتحدث الفيلم عن فصة حب بين ملاكم شهير وصحفية جادة في عملها تلعب دورها الفنانة شيرين بوتلة.

وبعد الانتقاد الكبير الذي طال شيرين بوتلة بسبب مشاهدها في الفيلم الفرنسي، دعت الفنانة الجزائريين بالتوقف عن الانتقاد السلبي. كما قالت عبر فيديو مباشر “الجزائريون ليسوا مثاليين ومقدسين، أصبحت أخجل لارتباط اسمي بأشخاص يفكرون بهذا الشكل”.

وحملت تعليقات الجزائريين عبر المنصات الرقمية تبرئة من تصرفاتها غير الأخلاقية التي ظهرت بها في الفيلم الفرنسي . كما راح البعض الآخر إلى القول أنها حرة في تصرفاتها والبلاد لديها مشاكل أكبر من تصرف شيرين بوتلة.

وسبق للفنانة وممثلة مسلسل “الخاوة”، شيرين بوتلة أن دخلت في دوامة التعليقات السلبية، عندما دافعت عن المثليين عبر فيديو. كما أثار الأمر سخط رواد ونشطاء الفضاء الافتراضي.

كما أعلنت الممثلة واليوتيوبر الجزائرية تضامنها مع المثليين بـ”شهر الفخر” الخاص بهم. حيث خلق الأمر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وأثار ضجة كبيرة، حيث أكد المعلقين أن هذه الظواهر دخيلة على مجتمعنا والدين الاسلامي.

ولم يتوقف الجدال بين شيرين بوتلة والجزائريين، أين قامت الفنانة بنعتهم بـ “الجاهلين”. الأمر الذي عقد الأمور أكثر وتسبب لها في خسارة أكثر من 100 ألف متابع خلال 24 ساعة.