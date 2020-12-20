بالصورة.. فيصل المينيون يدخل القفص الذهبي وهذه جنسية العروس

أعلن النجم الجزائري الشاب، فيصل الراسي والمعروف بـ”فيصل المينيون“، عن دخوله القفص الذهبي، عبر حسابه على انستغرام.

ونشر الفنان صورة من حفل الزفاف، أين تزينت العروس والتي تحمل الجنسية الكندية بالقفطان الجزائري.

وكتب الفنان: “بسم الله ما شاء الله، حبيت اليوم نتقاسم معاكم الفرحة لأسعد يوم في حياتي”.

وأضاف المينيون: “الحمد لله اللذي جمع بيننا في الحلال أنا وزوجتي لي وقفت معايا بزّاف وأعطاتني حياة جديدة وعمل شريف برزق حلال”.

وكشف الفنان الشاب، إن الموسيقى اليوم، أصبحت مجرد هواية فقط، ولا يحتاج لأموالها.

وفي الأخير، شكر الفنان زوجته، مؤكدا إن يوم زفافه، هو أسعد يوم في حياته.

https://www.instagram.com/p/CI_Tz0QshzS/