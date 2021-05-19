بالصورة.. قصي خولي يظهر رفقة إبنه في أحدث إطلالة له

أطل النجم السوري، قصي خولي، في صورة جديدة جمعته مع إبنه، على صفحته بموقع “تويتر”.

وظهر خولي، وهو يتنزه برفقة إبنه وسط الطبيعة بلقطة عفوية لافتة.

وعلق النجم السوري على الصورة قائلا: “الآباء، مثل الأمهات، لا يولدون، ينمو الرجال إلى آباء ، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم، الله يحمي أطفال العالم”.

وتألق قصي خولي في الموسم الرمضاني الفارط من خلال أدائه لبطولة مسلسل “2020”، رفقة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.