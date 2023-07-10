بالصورة.. قصي خولي يكشف ملامح إبنه للمرة الأولى

كشف النجم السوري قصي خولي عن ملامح طفله العميد فارس للمرة الأولي، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الخامس.

ونشر قصي خولي عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام لقطة لشاشة التليفون تضمن مكالمة فيديو جمعت بينه وبين ابنه العميد فارس.

ووجه قصي خولي رسالة مؤثرة إلى نجله بمناسبة عيد ميلاده تمنى له فيها الصحة والسعادة والحب.

وكتب خولي: “صاروا خمس سنين يا صغيري إن شاء الله العمر كله بصحة وأمان وحب”.

وقال الفنان السوري أن نجله يمتلك الكثير من الصفات الرائعة التي يمكن أن يتمناها جميع الآباء في أطفالهم. معبراً عن سعادته الكبيرة بوجوده في حياته.

وقال الفنان: “بشكر ربي على وجودك بحياتي بحمد ربي على الحب والحنية والشطارة اللي الله من عليك فيهم”.

وتابع: “أنا رح كون معك وجنبك وسندك والك طول عمري وأدعمك بأي قرار في مصلحتك وسعادتك لآخر يوم بحياتي. بتمنالك عيد سعيد ويوم كلو فرح وحب متل قلبك الأبيض يا ابني ويا صغيري”.