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فن وثقافة

بالصورة.. قصي خولي يُشوق المتابعين لجديده الفني

بقلم نادية بن طاهر
بالصورة.. قصي خولي يُشوق المتابعين لجديده الفني
الممثل السوري قصي خولي
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نشر الممثل السوري قصي خولي، صورة جديدة على صفحته بتويتر، مشوقا متابعيه لأجدد أعماله الفنية.

وعلق خولي على الصورة قائلا: “”مسلسل توتر عالي قريباً، الله ولي التوفيق”.

ويحضر الفنان للعمل الجديد، بالتعاون مع شركة صباح إخوان للإنتاج الفني.

وحقق قصي خولي، نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل “عشرين عشرين” من بطولة نادين نسيب نجيم.

قصي خولي

قصي خولي

https://twitter.com/kosai1khauli/status/1419640487414308868/photo/1

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964888
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