بالصورة.. قصي خولي يُشوق المتابعين لجديده الفني

نشر الممثل السوري قصي خولي، صورة جديدة على صفحته بتويتر، مشوقا متابعيه لأجدد أعماله الفنية.

وعلق خولي على الصورة قائلا: “”مسلسل توتر عالي قريباً، الله ولي التوفيق”.

ويحضر الفنان للعمل الجديد، بالتعاون مع شركة صباح إخوان للإنتاج الفني.

وحقق قصي خولي، نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل “عشرين عشرين” من بطولة نادين نسيب نجيم.

https://twitter.com/kosai1khauli/status/1419640487414308868/photo/1