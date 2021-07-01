بالصورة.. كتكوتة الشاشة المصرية “منة عرفة” تعقد قرانها

أعلنت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، عن عقد قرانها رسميا، مع خطيبها الممثل محمود المهدي.وجاء ذلك، بعد أقل من شهر على نشر الصورة الرسمية الأولى من حفل خطوبتها.

وقامت منة عرفة بنشر صورة تجمعها بخطيبها على حسابها بفايسبوك، وعلقت عليها: “وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدا تم عقد قراني.الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير”.

ومن جهته، نشر محمود مهدي عبر صفحته على انستغرام، أول صورة من كتب الكتاب.وعلق قائلا: “الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله، بعد فيلم 666”.