بالصورة.. كمامة أحلام المُرصّعة بالألماس تُثير الجدل

أثار ناشطون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جدلا كبيرا في الساعات القليلة الماضية، بسبب صورة لكمامة مُرصّعة بالألماس نُسبت للفنّانة أحلام.

وربط رواد تويتر، شغف أحلام بارتداء المجوهرات الثمينة، وتحديداً المجوهرت المرصعة بالألماس، بالسخرية منها بهذا الصدد.

وبعد انتشار إرتداء الكمامات هذه الأيام بسبب فيروس كورونا المستجد، فكان لجمهور أحلام رأي في شكل الكمامة التي ترتديها نجمتهم المفضلة.

وبشكل ساخر، صنع جمهور الفنانة عبر “تويتر” صورة لشكل الكمامة التي ترتديها أحلام، وهي مرصعة بالألماس.

وتحولت الكمامة المرصعة بالألماس، إلى السخرية على نطاق واسع بموقع “تويتر”.

وتفاعلت أحلام مع منشورات الكمامة، وأعادت تغريدة لصورة الكمامة، ما يشير إلى إعجابها بالأمر.