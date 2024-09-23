بالصورة.. كيت ميدلتون تظهر علنا بعد إنهاء علاجها الكيميائي

ظهرت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، البالغة من العمر 42 عامًا، لأول مرة، علنا، بعد إنتهاء رحلة علاجها الكيميائي، وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها الملكي هي والأمير ويليام بانستغرام.

وإنتشرت تكهنات، أن الأميرة ستأخذ وقتها في الظهور العلني لهم، بعد العلاج الكيميائي. ولكنها فاجأت الجميع، في ظهور علني مُفاجىء صباح أمس الأحد.

حيث التقطت عدسات الصحافة صورًا لها وهي بالسيارة، بجانب أمير ويلز، وتبدو في حالة صحية أفضل بكثير من قبل.

وظهرت كيت ميدلتون، 42 عامًا، مع الأمير ويليام، والملك تشارلز، والملكة كاميلا. أثناء حضورها قداس يوم الأحد، في كنيسة كراثي كيرك في بالمورال هذا الصباح.

وبدت الأم لثلاثة أطفال في حالة جيدة عندما توجهت إلى خدمة الأحد. في المرة الأولى التي شوهدت فيها علنًا منذ الكشف عن انتهاء علاجها الكيميائي.

وارتدت كيت إحدى قبعاتها الشهيرة باللون الكاكي المفضلة لديها، بينما كانت تجلس في مقعد الراكب في السيارة. وكان الأمير ويليام في مقعد القيادة.

وكانت كيت ميدلتون، قد عادت إلى العمل، للمرة الأولى منذ خضوعها للجراحة وإعلانها إصابتها بمرض السرطان. بشكل هادئ وبعيداً من الأضواء، وفق السجل الرسمي لأنشطة العائلة المالكة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعلانها نهاية علاجها من السرطان. ما يؤكد أن أميرة ويلز قد استعادت نشاطها حقاً وأصبحت بحالة صحية جيدة.

وعقدت كيت ميدلتون، أميرة ويلز البالغة من العمر 42 عاماً، اجتماعاً لأعضاء فريق “مركز الطفولة المبكرة” وموظفي قصر كنسينغتون في قلعة وندسور.

وكانت كيت ميدلتون، قد أعلنت عبر فيديو قصير نشرته على حسابها هي والأمير ويليام الرسمي على “إنستغرام”، بأنها أكملت علاجها الكيميائي. وستقوم بجدول أعمال خفيف حتى نهاية العام.

وجاء الفيديو الذي نشرته الأميرة كيت ميدلتون وهي تستمتع بوقتها في غابة واسعة، وسط مساحات خضراء كبيرة، مع الأمير ويليام. وأبنائهما الأمير جورج 11 عاماً، والأميرة شارلوت 9 أعوام، والأمير لويس 6 أعوام.