بالصورة.. لن تصدقوا كيف بدت ريم غزالي في أحدث صورها

فاجأت النجمة الجزائرية، ريم غزالي، جمهورها، بآخر صورة نشرتها على صفحتها بانستغرام، من جلسة ماكياج احترافي، غير في ملامحها بشكل كبير.

وظهرت الفنانة، بشعر أشقر، وماكياج فني، وعلقت على الصورة: “كم تغيرت؟.. إنها قوة الماكياج”.

وحصل منشور الفنانة، على الكثير من التعليقات، والتي أبدى أصحابها دهشتهم من تغير شكلها، ومنهم من لم يصدق أنها هي.

وفي رد لها على أحد التعليقات، كتبت ريم غزالي: “هذا هو هدف الماكياج الاحترافي، في مجال عملي المهم أن يكون لوجهك قدرة على التغير تساعدك على تقمص الأدوار، وبالطبع مع فريق محترف في الماكياج والتصوير نصل لنتائج جيدة”.

للتذكير، أجرت النجمة الجزائرية، ريم غزالي، قبل أشهر، عملية دقيقة على مستوى الرأس، خارج البلاد، لإصابتها بورم خبيث على مستوى الرأس.