بالصورة.. محرز يُكرم من طرف الجماهير التونسية بقميص خاص

صنع النجم الدولي الجزائري رياض محرز الحدث في تونس عقب وصوله رفقة المنتخب الوطني الجزائري لمواجهة نسور قرطاج، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كُرم من طرف الجماهير التونسية قبل الحصة التدريبية للخضر.

التكريم جاء من طرف مجموعة من التونسيين على رأسهم المُناصر المعروف “رضا الفيل”، حيث تم منح أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016 قميص خاص يحمل إسمه وكذا الرقم 26 الذي يرتديه قائد الخضر مع فريقه الأزرق السماوي.

وستكون الأنظار موجهة سهرة غدا الجمعة بداية من الساعة ال20:30 بتوقيت الجزائر إلى ملعب “حمدي العقربي” بتونس عندما يواجه الخضر منتخب “تونس” في مُباراة ودية هي الثالثة في البرنامج الخاص بتربص شهر جوان الذي جرى بسيدي موسى.